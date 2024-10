Louis Tomlinson se despide de Liam Payne

Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando.

Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos maravillosos que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser.