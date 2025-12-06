Luana Lopes Lara con 29 años es la multimillonaria más joven del mundo y es latina

El ascenso fulminante de Luana Lopes Lara, hoy considerada la multimillonaria hecha a sí misma más joven del planeta, se ha convertido en uno de los relatos empresariales más comentados del año. Su plataforma de mercados de predicción, Kalshi, alcanzó una valoración de 11 mil millones de dólares en tiempo récord, transformando a la joven de 29 años en un referente inesperado de la innovación financiera global.

La historia de Lopes Lara toma forma desde su infancia en Santa Catarina, donde creció rodeada de disciplina académica y vocación científica gracias a una familia volcada en las matemáticas y la ingeniería. Entre clases de danza clásica y competencias de astronomía y matemáticas, la joven mostró una mezcla inusual de rigor técnico y sensibilidad artística que marcaría su estilo profesional.

Su paso por la exigente Escuela de Teatro Bolshoi de Brasil fortaleció una resiliencia que más tarde sería clave para sobrevivir en los pasillos del MIT y en el ecosistema emprendedor estadounidense. Tras una breve carrera como bailarina profesional en Austria, decidió dar un giro decisivo hacia la informática, migrando a Estados Unidos para estudiar una ingeniería que terminó por abrirle la puerta a su primera gran idea tecnológica.

Ese giro se consolidó cuando conoció a Tarek Mansour, su futuro socio, durante su etapa universitaria. Ambos compartían una obsesión por los sistemas financieros y una convicción: los mercados se mueven por expectativas sobre el futuro, un terreno que nadie había convertido en un mercado formal y regulado. La intuición maduró durante una pasantía en Five Rings Capital, donde concluyeron que había espacio para una plataforma que permitiera apostar legalmente sobre eventos del mundo real.

Kalshi nació de esa intuición y del respaldo inicial de Y Combinator, pero su crecimiento requirió una batalla regulatoria de dimensiones colosales. Tras dos años sin producto y con la compañía al borde del colapso, los fundadores lograron la autorización federal de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos en 2020. El hito no solo les permitió operar legalmente: los distinguió de competidores sancionados y los colocó en el centro del debate sobre el futuro de los mercados financieros.

La tensión regulatoria resurgió en 2024, cuando la CFTC bloqueó sus contratos electorales y forzó a la empresa a una disputa judicial que marcaría historia. Un juez federal terminó por avalar la legalidad de estos instrumentos, permitiendo que Kalshi ofreciera los primeros contratos electorales regulados en Estados Unidos en más de un siglo. Ese triunfo detonó la expansión de la plataforma, hoy respaldada por gigantes como Sequoia, a16z, Paradigm, Robinhood y Google Finance.

El impacto económico de ese crecimiento es extraordinario: cada fundador mantiene alrededor del 12% de la compañía, lo que coloca a Lopes Lara con un patrimonio estimado de 1.300 millones de dólares. A esto se suma la proyección de Kalshi en deportes, cultura pop y finanzas, un sector donde la empresa ya supera los mil millones de dólares operados por semana y mantiene alianzas con la NHL, StockX y plataformas de inversión minorista.

El ascenso de la brasileña no solo generó repercusión global por su juventud, sino por el hecho de que construyó esta fortuna sin herencia, desde la disciplina del ballet hasta la complejidad del derecho financiero estadounidense. Para ella, ese recorrido tiene una clave: la capacidad de soportar el rechazo y seguir adelante, una lección aprendida mucho antes de llegar a Silicon Valley.

