Luces navideñas disparan hasta 30% el recibo de luz y elevan riesgos ambientales y domésticos

El uso intensivo de iluminación decorativa durante la temporada decembrina se ha convertido en un golpe directo al bolsillo de millones de familias, ya que el consumo eléctrico en los hogares puede aumentar hasta 30%, un impacto que se reflejará con claridad en el siguiente recibo de luz.

La Universidad Nacional Autónoma de México advierte que este incremento no solo tiene consecuencias económicas, sino también ambientales y de salud, debido a que una mayor demanda de energía implica un aumento en las emisiones de dióxido de carbono y un deterioro del entorno urbano y natural.

Leer más: Nuevo impuesto turístico en Quintana Roo genera dudas por falta de reglas

La contaminación lumínica generada por series, adornos y focos encendidos durante largas horas altera los ciclos de sueño de las personas, desorienta a algunas especies animales y favorece la proliferación de insectos, lo que puede derivar en plagas dentro y fuera de los hogares.

El problema se agrava si se considera que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, las viviendas concentran cerca del 26% del consumo eléctrico total del país, proporción que se incrementa de manera notable durante diciembre por el uso simultáneo de luces, calentadores y aparatos electrónicos.

Especialistas en instalaciones eléctricas señalan que buena parte del consumo invisible proviene de los llamados “vampiros eléctricos”, dispositivos que permanecen conectados aunque estén apagados y que pueden representar entre 5% y 10% del gasto energético del hogar, como televisores, microondas, computadoras y cargadores.

Leer más: Gobierno descarta riesgo por la ‘supergripe’ H3N2 y aparece el fantasma de López-Gatell

A esto se suma el uso intensivo de calentadores y boilers eléctricos en temporada invernal, equipos de alto consumo que, combinados con la decoración luminosa, elevan de forma significativa la factura eléctrica sin que muchas familias dimensionen el impacto real.

Autoridades y expertos coinciden en que pequeñas decisiones pueden marcar una diferencia importante, como limitar el tiempo de encendido de las luces navideñas, aprovechar la iluminación natural, apagar focos en habitaciones desocupadas, optar por tecnología LED y desconectar aparatos que no se estén utilizando.

Leer más: Puente Nichupté impulsará la afluencia al Parque Cancún y promete detonar el turismo local

La Comisión Federal de Electricidad también alerta sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de extensiones y adornos eléctricos, ya que durante estas fechas aumentan los incendios por cortocircuitos y los accidentes por contacto eléctrico, especialmente cuando se utilizan productos sin certificación o instalaciones en mal estado.

Para reducir estos riesgos, se recomienda verificar que las luces cuenten con el sello de la Norma Oficial Mexicana, evitar sobrecargar contactos, no colocar extensiones bajo tapetes o materiales inflamables y desconectar todos los adornos antes de dormir, prácticas que protegen tanto la economía familiar como la seguridad del hogar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO