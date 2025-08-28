¡Lucha libre y Pokémon se unen! Mega-Hawlucha llega a Leyendas Pokémon: Z-A

El icónico cuadrilátero de la Arena México será testigo de un acontecimiento histórico: la fusión de dos mundos en Pokémon y Consejo Mundial de Lucha Libre.

Este espectáculo sin igual marca la esperada presentación del imponente Mega-Hawlucha, un Pokémon de categoría Lucha libre que hará su debut en el próximo lanzamiento, Leyendas Pokémon: Z-A.

The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre orquestan esta memorable colaboración, prometiendo una auténtica exhibición de la lucha libre tradicional mexicana.

El programa incluirá cuatro combates de exhibición con luchadores de élite, destacando la participación del célebre Místico. Los aficionados alistarán sus agendas para el 25 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas, en el corazón de la Ciudad de México.

Mega-Hawlucha: La nueva estrella del cuadrilátero

En el corazón de esta celebración está Mega-Hawlucha, descrito por el sitio oficial de Pokémon como una “estrella del espectáculo” ansiosa por cautivar al público.

Este Pokémon, de tipo pelea y volador, mide 1 metro y pesa 25 kilogramos, encarnando la agilidad y fuerza de un verdadero luchador. Su megaevolución potencia sus músculos, permitiéndole resistir los embates rivales mientras exhibe su propia fortaleza.

Su estilo de pelea se distingue por provocar a sus oponentes e intimidarlos con un ataque rápido, para lanzarse contra ellos con su movimiento insignia, la Plancha Voladora.

Precios y alternativas del evento

Quienes no puedan asistir en persona, tendrán la oportunidad de ver la acción en vivo a través del canal oficial de YouTube de CMLL.

Los boletos para este evento estarán disponibles próximamente a través de Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 122 y 732 pesos, ofreciendo opciones para todos los presupuestos.