Jueves 11 de Diciembre, 2025
BCS

“Luchando por una Sonrisa”: lucha libre con causa en La Paz y Cabo San Lucas

Espectáculo deportivo y solidaridad se unen para regalar sonrisas a niñas y niños sudcalifornianos
Juan Butterfield
11 diciembre, 2025
CPS MEDIA

Un fin de semana de lucha y solidaridad

Baja California Sur.– Este fin de semana, la emoción de la lucha libre se une a la solidaridad con el programa “Luchando por una Sonrisa”, organizado por CPS Media y RF Producciones.

El objetivo es llevar alegría a niñas y niños de escasos recursos en el estado, con funciones en dos sedes:

  • Sábado 13 de diciembre: Cancha del Sindicato de Burócratas de La Paz.
  • Domingo 14 de diciembre: Auditorio Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas.

El programa incluye figuras de gran tradición y talento:

  • En La Paz: Black Shadow Jr., Súper Muñeco Jr., Bumbi, Huracán Ramírez Jr., Perro Wissin y Comandante Anticristo.
  • En Cabo San Lucas: Hijo de Fishman, Súper Muñeco Jr., Bumbi, Huracán Ramírez Jr., Perro Wissin y Arcano Legendario.

Además, se disputará el Campeonato Estatal de Peso Completo, con un mano a mano entre Máscara de Oro vs. Tigre Blanco, combate que promete ser uno de los momentos más intensos de la jornada.

Entrada con causa

La dinámica es sencilla y solidaria:

  • Niñas y niños entran gratis como regalo de Navidad.
  • Adultos acceden llevando un juguete nuevo sin baterías, que será donado a menores de comunidades vulnerables en La Paz y Los Cabos.

Compromiso social y cultural

Rodrigo Flores, gerente comercial de CPS Media, explicó que este es el segundo evento con causa impulsado por la empresa, que ya ha organizado carreras benéficas en Los Cabos y próximamente en La Paz.

“Queremos que se convierta en una tradición. La lucha libre es parte de la cultura mexicana y un espectáculo que encanta a los niños, por eso decidimos usarla como puente para reunir regalos y sonrisas”, señaló.

Con esta iniciativa, CPS Media reafirma su compromiso social y cultural, ofreciendo a las familias sudcalifornianas un espectáculo deportivo de primer nivel mientras se fomenta la solidaridad en estas fechas decembrinas.

EtiquetasCPS MediaLucha libre
