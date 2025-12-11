“Luchando por una Sonrisa”: lucha libre con causa en La Paz y Cabo San Lucas
Un fin de semana de lucha y solidaridad
Baja California Sur.– Este fin de semana, la emoción de la lucha libre se une a la solidaridad con el programa “Luchando por una Sonrisa”, organizado por CPS Media y RF Producciones.
El objetivo es llevar alegría a niñas y niños de escasos recursos en el estado, con funciones en dos sedes:
- Sábado 13 de diciembre: Cancha del Sindicato de Burócratas de La Paz.
- Domingo 14 de diciembre: Auditorio Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas.
El programa incluye figuras de gran tradición y talento:
- En La Paz: Black Shadow Jr., Súper Muñeco Jr., Bumbi, Huracán Ramírez Jr., Perro Wissin y Comandante Anticristo.
- En Cabo San Lucas: Hijo de Fishman, Súper Muñeco Jr., Bumbi, Huracán Ramírez Jr., Perro Wissin y Arcano Legendario.
Además, se disputará el Campeonato Estatal de Peso Completo, con un mano a mano entre Máscara de Oro vs. Tigre Blanco, combate que promete ser uno de los momentos más intensos de la jornada.
Entrada con causa
La dinámica es sencilla y solidaria:
- Niñas y niños entran gratis como regalo de Navidad.
- Adultos acceden llevando un juguete nuevo sin baterías, que será donado a menores de comunidades vulnerables en La Paz y Los Cabos.
Compromiso social y cultural
Rodrigo Flores, gerente comercial de CPS Media, explicó que este es el segundo evento con causa impulsado por la empresa, que ya ha organizado carreras benéficas en Los Cabos y próximamente en La Paz.
“Queremos que se convierta en una tradición. La lucha libre es parte de la cultura mexicana y un espectáculo que encanta a los niños, por eso decidimos usarla como puente para reunir regalos y sonrisas”, señaló.
Con esta iniciativa, CPS Media reafirma su compromiso social y cultural, ofreciendo a las familias sudcalifornianas un espectáculo deportivo de primer nivel mientras se fomenta la solidaridad en estas fechas decembrinas.
