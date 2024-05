Lucía Sánchez presenta planes ante el Consejo Coordinador de Los Cabos

Continuando con la firma de compromisos del documento “Vamos por 10 y Más”, en esta ocasión, la candidata a la alcaldía de Los Cabos por el partido Fuerza por México, Lucía Sánchez Juárez, presentó sus propuestas ante el Consejo Coordinador de Los Cabos, además de firmar dicho documento.

Lucía Sánchez Juárez destacó que la distribución adecuada del agua potable, la movilidad urbana, los servicios públicos, la rendición de cuentas y el Plan de Desarrollo Urbano son los principales ejes rectores de su campaña. Se comprometió a trabajar desde el primer día y a dar un seguimiento puntual a estos temas, considerando que esta será la clave para lograr un desarrollo ordenado en el municipio.

“Ahorita estamos firmando los compromisos “Vamos por 10 y Más”, los ejes transversales son muy claros; lo comentamos en la mesa. Existen muchas necesidades en nuestro municipio, pero esos son los que vamos a estar trabajando. Está claro que el tema puntual, en el cual todos los mencionamos; es el agua, la movilidad de los servicios públicos, la transparencia y rendición de cuentas y en específico lo del PDU. Tenemos que trabajar y darles seguimiento a todos esos puntos, porque si no hay seguimiento no pasa nada; se queda en un escrito y no queremos eso”.