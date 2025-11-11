Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 11 de Noviembre, 2025
Turismo

¿A qué lugares puedo ir en diciembre en México? Prepara tus mejores vacaciones

Desde montañas nevadas hasta playas soleadas, México ofrece destinos ideales para vacacionar en diciembre y cerrar el año viajando.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
10 noviembre, 2025
Con la llegada de diciembre, México se convierte en un mosaico de paisajes, climas y experiencias únicas, perfecto para quienes buscan escapar de la rutina y aprovechar las vacaciones de invierno. Desde las montañas del norte hasta las playas del Caribe, el país ofrece opciones para todos los gustos: aventura, descanso o cultura.

En el norte, Arteaga, Coahuila, conocido como la Suiza mexicana, atrae por sus paisajes cubiertos de nieve, sus acogedoras cabañas y la posibilidad de esquiar en el complejo Bosques de Monterreal.

Otro destino imperdible es Creel, Chihuahua, puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y al famoso recorrido del Chepe Express, que atraviesa los imponentes paisajes de las Barrancas del Cobre.

Para quienes prefieren climas cálidos, el sur ofrece paraísos como Puerto Escondido y Huatulco en Oaxaca, o Tulum y Isla Mujeres en Quintana Roo, donde el mar turquesa y la gastronomía local se convierten en el escenario perfecto para despedir el año.

Mientras tanto, destinos como Valle de Bravo, Tepoztlán o el Nevado de Toluca ofrecen alternativas más cercanas a la capital, ideales para disfrutar del frío, el bosque y el encanto de los pueblos mágicos.

En diciembre, viajar por México significa vivir la diversidad del país en su máxima expresión: nieve, playa, cultura y tradición se unen en una sola temporada. Con tantas opciones, preparar las vacaciones de invierno es la excusa perfecta para redescubrir la belleza nacional y cerrar el año con nuevas experiencias.

