Viernes 8 de Agosto, 2025
BCS

Luis Ángel “El Flaco” conmueve en Guerrero Negro con homenaje en panteón

El reconocido cantante de regional mexicano Luis Ángel “El Flaco” se encuentra de visita en Baja California Sur, y durante su paso por Guerrero Negro protagonizó un momento lleno de emotividad.
Joaquín Sánchez Castro
8 agosto, 2025
El cantante de regional mexicano interpretó “Mi último deseo” en la tumba del hermano fallecido de una seguidora en Guerrero Negro, Baja California Sur, en un acto que generó reconocimiento por su empatía y respeto.

El reconocido cantante de regional mexicano Luis Ángel “El Flaco” se encuentra de visita en Baja California Sur, y durante su paso por Guerrero Negro protagonizó un momento lleno de emotividad. Una de sus seguidoras le pidió un favor especial: interpretar una canción en memoria de su hermano fallecido.

En un video compartido en sus redes sociales, se observa cómo el artista acude al panteón y, con respeto y cercanía, canta “Mi último deseo” frente a la tumba, acompañado de la familia de la joven.

El propio “El Flaco” escribió junto al video: “Estaba en Guerrero Negro y llegó esta chava a pedirme un favor muy especial, y ese favor era cantarle en la tumba a su hermano. Aquí estamos con mucho respeto a su familia y a sus papás.”

La acción fue ampliamente comentada y reconocida por sus seguidores como un ejemplo de empatía y humanidad. Para muchos, gestos como este fortalecen la conexión entre artistas y comunidad, y fomentan la solidaridad en momentos de pérdida.

 

