Luis Ángel “El Flaco” conmueve en Guerrero Negro con homenaje en panteón

El reconocido cantante de regional mexicano Luis Ángel “El Flaco” se encuentra de visita en Baja California Sur, y durante su paso por Guerrero Negro protagonizó un momento lleno de emotividad. Una de sus seguidoras le pidió un favor especial: interpretar una canción en memoria de su hermano fallecido.

En un video compartido en sus redes sociales, se observa cómo el artista acude al panteón y, con respeto y cercanía, canta “Mi último deseo” frente a la tumba, acompañado de la familia de la joven.

El propio “El Flaco” escribió junto al video: “Estaba en Guerrero Negro y llegó esta chava a pedirme un favor muy especial, y ese favor era cantarle en la tumba a su hermano. Aquí estamos con mucho respeto a su familia y a sus papás.”

La acción fue ampliamente comentada y reconocida por sus seguidores como un ejemplo de empatía y humanidad. Para muchos, gestos como este fortalecen la conexión entre artistas y comunidad, y fomentan la solidaridad en momentos de pérdida.

