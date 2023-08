Entre lágrimas y llanto Luis Ángel ‘El Flaco’ despide a su hija fallecida

Luego de que se difundiera la muerte de María Fernanda, hija adoptiva de Luis Ángel ‘El Flaco’, exintegrante de la banda ‘Los Recoditos’, el cantante habló con sus fanáticos durante un live en la plataforma de Facebook, poco antes de las 23:00 horas del martes 15 de agosto.

Durante la transmisión en vivo, ‘El Flaco’ emitió un mensaje para todos los jóvenes, además de expresar sus sentimientos tras la partida de su hija:

“Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así”, comentó el cantante.

Además, el artista agradeció a quienes intentaron salvar la vida de su hija, incluso sin conocerla y respondiendo a un comentario de una usuaria que mencionó que el día de la muerte de la joven estaba prohibido entrar a la playa por banderas de alerta, ‘El Flaco’ comentó que se trató de una desición equivocada:

“Era una chica hermosa, con muchas aspiraciones, con ganas de comerse al mundo (…) Mi hija tomó una desición equivocada (…) No las vio, no las vio y no pudo salir”, señaló entre lágrimas.