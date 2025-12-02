Luis Armando Díaz niega recorte a BCS: “Aprobamos un presupuesto justo”

Tras la aprobación del Paquete Económico 2026, autoridades estatales y municipales advirtieron que Baja California Sur podría enfrentar un recorte de casi 770 millones de pesos en recursos federales, lo que afectaría áreas clave como salud, educación y seguridad pública.

Sin embargo, el diputado federal por Baja California Sur, Luis Armando Díaz negó estas afirmaciones y sostuvo que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es “justo y equitativo”, sin impactos negativos para la entidad.

“Es falso que haya disminuido el presupuesto en salud, en educación y es más falso que se diga que no tengamos presupuesto en seguridad pública. El gobernador lo dijo hace unos días, cómo el IMSS-Bienestar se ha venido a fortalecer en Baja California Sur; anunciaba las 500 plazas para los maestros, el programa de vivienda. Como diputado federal, lo digo de frente: aprobamos un presupuesto federal justo y equitativo, señaló.”

Díaz subrayó que los programas federales continúan operando normalmente en Baja California Sur y que, en algunos casos, incluso se han ampliado los apoyos en infraestructura educativa, acceso a la salud y programas sociales.

Por su parte, autoridades locales mantienen su postura y advierten que los ajustes al Ramo 33 podrían generar presiones presupuestales en 2026, principalmente en obras municipales y proyectos de desarrollo social.