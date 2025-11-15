Luis R. Conriquez citado por la Fiscalía de Jalisco por presunta apología del crimen

El cantante de corridos bélicos, Luis R. Conriquez, se presentó el pasado viernes ante la Fiscalía de Jalisco para declarar por su posible comisión del delito de apología del crimen, luego de su participación en las Fiestas de Octubre el 1 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado oficial, la fiscalía señaló que el músico interpretó una canción cuya letra podría enaltecer la actividad criminal, aunque no precisó el tema específico. Conriquez se presentó durante dos días en el palenque de las Fiestas de Octubre, primero como invitado de Gabito Ballesteros el 1 de noviembre y luego en un concierto individual el 2 de noviembre.

Durante su actuación con Gabito Ballesteros, ambos interpretaron el tema “Si no quieres no”, que hace referencia a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, según videos difundidos por asistentes.

Las autoridades informaron que Conriquez fue citado por un agente del Ministerio Público de la vicefiscalía especializada en investigación social. Sin embargo, el cantante se rehusó a comparecer.

De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, en caso de ser declarado culpable, Conriquez podría enfrentar una pena de uno a seis meses de prisión.

Casos similares en Jalisco

Recientemente, otro cantante del género, Junior H, también acudió a la fiscalía por presunta apología del crimen. Durante su participación en las mismas fiestas, interpretó un corrido dedicado a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, lo que generó gran repercusión en redes sociales.

El presidente municipal de Zapopan señaló que Conriquez podría ser sancionado con una multa de hasta 33 mil pesos, en caso de confirmarse la infracción.

Restricciones a los corridos bélicos en México

En el país, los corridos bélicos o corridos tumbados han sido limitados debido a sus referencias criminales. Esta medida forma parte de una estrategia de seguridad para evitar la promoción de la violencia, especialmente en eventos masivos y conciertos públicos.