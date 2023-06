Luis de Llano pedía a integrantes de Timbiriche se fueran a comer para ocultar relación con Sasha Sokol

Para ocultar su relación con Sasha Sokol, quien en aquel entonces era menor de edad al contar solo con 14 años, el productor Luis de Llano pedía a los integrantes de Timbiriche que hicieran diferentes cosas para distraerlos y así poder estar con la jovencita miembro de la agrupación.

Así lo señaló Diego Schoening integrante de dicha agrupación, al ser cuestionado sobre la relación que se dio entre quien fuera el productor de la agrupación infantil y una de las integrantes del mismo.

El cantante y actor habló así durante el estreno de la obra “Bule Bule”, en la cual varios de componentes de la agrupación acudieron para apadrinarla.

“Yo me enteré mucho después de que ella se había salido por eso. Había rumores pero a mi me enseñaron como Santo Tomás, ‘hasta no ver no creer’”.