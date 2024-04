Luis Fonsi revela que rechazó ser parte de NSYNC porque no les veía futuro

Luis Fonsi reveló recientemente en una entrevista para Jordi Rosado que en el pasado fue invitado a formar parte de la boy band estadounidense NSYNC, pero se negó porque no vislumbraba un futuro claro para la agrupación conformada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez. En su lugar, decidió continuar con sus estudios universitarios y perseguir sus propios proyectos.

Según el intérprete de “Despacito”, durante su tiempo en la preparatoria y la secundaria en la escuela Dr. Phillips High School, ubicada en Orlando, conoció a Joey Fatone y entabló una amistad, ya que ambos formaban parte del coro escolar. Sin embargo, sus caminos se separaron cuando él decidió asistir a la Universidad de Florida, mientras que Fatone se quedó en Orlando para formar un grupo musical.

En aquel entonces, Fonsi ya tenía claro que quería dedicarse a la música, por lo que declinó la oferta cuando Joey le propuso unirse al grupo que estaba formando, que aún no se llamaba NSYNC.

“Hubo un momento en el que Joey me llamó, no para decirme ‘¿quieres ser parte de NSYNC?’, pero sí me dijo ‘¿por qué no te unes y cantas con nosotros?’. En aquel momento no se llamaban NSYNC, era un grupo que estaba armando”.