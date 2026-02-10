¡Golpe al corazón rojiblanco! Luis Romo queda fuera del Clásico Nacional

La euforia por el liderato invicto se ha visto empañada por el parte médico oficial. En primer lugar, el mediocampista Luis Romo quedó descartado para el Clásico Nacional de este fin de semana. Asimismo, el jugador sufrió una lesión muscular en el posterior durante el pasado encuentro ante Mazatlán, y tras los estudios de rigor, se confirmó que su recuperación tomará varias semanas. Esta noticia cae como un balde de agua fría en Verde Valle, pues Romo es considerado la pieza más determinante del esquema de Gabriel Milito.

El impacto táctico de esta baja es incalculable. De hecho, Romo no solo es el líder moral del equipo, sino el equilibrio entre la defensa y el ataque. Debido a esto, Milito enfrenta su mayor reto estratégico desde que llegó al banquillo tapatío. Por lo tanto, la afición ha comenzado a especular sobre quién debería ocupar ese lugar, siendo Érick Gutiérrez el nombre más solicitado por la grada; sin embargo, trascendió que el técnico argentino ha descartado esa opción por el momento, contando con el respaldo total de la directiva.

Calendario de pesadilla para el Rebaño

Por otro lado, el problema para las Chivas no termina con el partido contra el América. Por ejemplo, la gravedad de la lesión indica que Romo se perderá también los duelos de alto calibre contra Cruz Azul, Toluca y el Clásico Tapatío ante el Atlas. Sin embargo, el Guadalajara está obligado a mantener el paso perfecto para no ceder la cima de la tabla general. Por esta razón, la profundidad del plantel será puesta a prueba de manera inmediata en el escenario más exigente del fútbol mexicano.

La prueba de fuego para Milito

Sin duda, enfrentar al tricampeón América sin tu mejor hombre es una tarea titánica. No obstante, este es el momento para que otras figuras den un paso al frente. En resumen, el Clásico Nacional servirá para medir si el proyecto de Milito tiene la resiliencia necesaria para sobreponerse a las adversidades. De igual forma, el cuerpo médico trabajará a marchas forzadas para que el tiempo de ausencia de Romo sea el menor posible, buscando que regrese para la recta final del torneo.

Finalmente, el ambiente en Guadalajara ha pasado del entusiasmo a la incertidumbre. En conclusión, la baja de Luis Romo es un golpe seco a las aspiraciones inmediatas del líder, pero también una oportunidad para encontrar nuevas variantes tácticas. Con estas acciones, el Rebaño Sagrado intentará demostrar que su grandeza está por encima de las individualidades, buscando derrotar a las Águilas en un Clásico que, ahora más que nunca, luce de pronóstico reservado.

