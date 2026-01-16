Lula da Silva no asistirá a la firma del acuerdo UE-Mercosur en Paraguay por temas de agenda

La firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se realizará este sábado en Paraguay sin la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, una ausencia que contrasta con el papel central que ha jugado en la reactivación y cierre político de uno de los tratados más ambiciosos del comercio internacional.

La decisión fue confirmada por la Presidencia brasileña, que atribuyó la inasistencia a la forma en que se organizó el acto. El encuentro estaba previsto inicialmente como una cita a nivel ministerial y, de acuerdo con el gobierno de Brasil, Paraguay extendió invitaciones a los jefes de Estado apenas en las horas previas, sin margen para ajustes de agenda.

El gesto resulta significativo porque Lula ha sido, desde su regreso al poder en 2023, el principal impulsor del acuerdo entre ambos bloques, un pacto largamente negociado que abre mercados estratégicos para el agronegocio brasileño y consolida a Sudamérica como socio comercial de peso frente a Europa.

La ausencia del mandatario brasileño no frena el acto protocolario. A la firma asistirán el presidente paraguayo Santiago Peña, como anfitrión, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que se espera también la presencia del argentino Javier Milei, en un escenario político regional marcado por visiones económicas contrastantes.

El movimiento diplomático de Lula se concentrará, sin embargo, en Río de Janeiro. Este viernes recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una reunión clave previa al viaje de ambos dirigentes a Asunción para el cierre formal del acuerdo.

El liderazgo de Brasil ha sido determinante para destrabar un tratado que llevaba más de 25 años estancado. Durante la presidencia rotativa brasileña del Mercosur, Lula impulsó consensos internos y negoció directamente con líderes europeos, aunque no logró que la firma se concretara en diciembre pasado, como estaba previsto.

Desde el propio gobierno brasileño se ha subrayado que el avance del acuerdo no puede entenderse sin la intervención directa del presidente. Su estrategia combinó presión política, apertura ambiental y negociación económica, elementos que permitieron destrabar resistencias históricas dentro y fuera del bloque sudamericano.

El acuerdo UE-Mercosur reúne a economías que en conjunto representan cerca del 30% del PIB mundial y un mercado de más de 700 millones de consumidores, aunque su entrada en vigor sigue enfrentando oposición en Europa, particularmente de agricultores y ganaderos que han salido a protestar por el impacto del pacto en la producción local.

La ausencia de Lula en la firma no altera el peso político del acuerdo, pero deja un mensaje claro sobre las tensiones diplomáticas y los equilibrios internos del Mercosur, en un momento en que el bloque busca proyectarse como un actor global cohesionado, aunque no siempre alineado en formas y tiempos.

