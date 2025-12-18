Lula da ultimátum: El acuerdo Mercosur-UE debe firmarse “ahora” o fracasa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una advertencia categórica a la Unión Europea sobre la ratificación del acuerdo de libre comercio, el cual se negocia desde hace dos décadas. El mandatario sentenció el miércoles 17 de diciembre que si el pacto no se rubrica “ahora”, no se ejecutará mientras él permanezca en el cargo.

Lula da Silva expresó que si no se firma el tratado en este momento, Brasil no buscará ningún otro acuerdo mientras él sea presidente. Además, advirtió que su nación adoptará una postura “dura” de aquí en adelante frente al bloque comunitario si la respuesta es negativa.

La firme posición de Brasil surge justo después de que Italia se uniera a Francia para manifestar su reticencia y solicitar el aplazamiento de la firma. El presidente francés, Emmanuel Macron, no quiere el acuerdo por la presión de sus agricultores, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, considera el momento “prematuro” y ahora se opone por motivos no especificados.

¿Qué ganó el Mercosur al ceder “en todo” ante la UE?

Lula da Silva espera una respuesta afirmativa durante la reunión programada para este sábado en Foz do Iguaçu, Brasil. Si se llega a aprobar, el tratado comercial negociado por más de veinte años crearía un vasto mercado común de 722 millones de habitantes.

El líder brasileño defendió que el Mercosur realizó un esfuerzo considerable, aceptando acuerdos que son “más favorables” para el bloque europeo. Afirmó que el grupo sudamericano “cedió en todo lo que era diplomáticamente posible” para avanzar con la negociación.

A pesar de este esfuerzo, la principal fricción en Europa radica en el posible impacto negativo que enfrentaría su sector agrícola. El acuerdo facilitaría a la UE la exportación de productos como maquinaria, vehículos, licores y vinos, mientras que Mercosur vería facilitada la entrada a Europa de carne, soja, arroz, azúcar y miel.