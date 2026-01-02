¿Cuándo y dónde ver la primer luna llena de 2026 en México?

La primera Luna Llena de 2026 ya tiene fecha y horario confirmados para su observación desde México, y no coincidirá con los horarios nocturnos que muchos esperan. Este fenómeno astronómico marcará el inicio del calendario lunar del próximo año y será visible sin necesidad de equipo especializado.

De acuerdo con información astronómica oficial, la Luna alcanzará su fase llena el sábado 3 de enero de 2026 a las 5:03 de la mañana, tiempo del centro del país. Esto significa que el momento exacto del plenilunio ocurrirá al amanecer, aunque su brillo podrá apreciarse desde la noche anterior.

¿Por qué esta Luna Llena será diferente?

Esta Luna Llena es conocida tradicionalmente como la Luna de Lobo, un nombre heredado de antiguas tradiciones que asociaban el inicio del invierno con este fenómeno lunar. Aunque su nombre tiene un origen cultural, el evento astronómico destaca porque coincidirá con un momento en el que la Luna estará relativamente cerca de la Tierra.

Debido a esa cercanía, la Luna podría percibirse ligeramente más grande y brillante de lo habitual, un fenómeno conocido como superluna. Esta condición hace que el evento resulte especialmente atractivo para quienes disfrutan de la observación del cielo.

¿Cuándo será el mejor momento para observarla en México?

Aunque el plenilunio ocurrirá durante la madrugada, el mejor momento para observar la Luna Llena será la noche del viernes 2 de enero, cuando aparezca sobre el horizonte. En ese lapso, su tamaño y brillo suelen ser más evidentes para el ojo humano.

La Luna de enero abrirá una serie de fenómenos lunares que se presentarán a lo largo de 2026, un año que contará con múltiples lunas llenas visibles desde territorio mexicano. Para especialistas y aficionados, este evento será el primer gran espectáculo astronómico del año.

