2026 inicia con Luna del Lobo

El inicio de 2026 queda marcado por un fenómeno astronómico destacado: la luna alcanza su fase de luna llena durante la madrugada del 3 de enero, cuando el satélite natural muestra su disco completamente iluminado desde las primeras horas del día. El evento ocurrió a las 5:03 de la mañana y es visible en gran parte del territorio mexicanoy se le denomina Luna del Lobo.

Este plenilunio no solo es el primero del año, también corresponde a la última superluna de la temporada, debido a que el satélite se encuentra cerca de su punto más próximo a la Tierra, lo que incrementa en la luna su brillo y tamaño aparente. Especialistas señalan que este tipo de alineaciones no volverán a repetirse sino hasta noviembre de 2026.

La Luna del Lobo, nombre con el que se conoce tradicionalmente a este plenilunio, ha sido asociada históricamente con el invierno en el hemisferio norte. Diversos registros culturales señalan que generaciones enteras han observado este fenómeno con fascinación, especialmente cuando la iluminación solar cubre por completo la superficie lunar.

El atractivo del satélite ha inspirado reflexiones literarias y científicas a lo largo del tiempo. En la actualidad, astrónomos coinciden en que este evento será una oportunidad ideal para la observación de la luna a simple vista, sin necesidad de instrumentos especializados.

