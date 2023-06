Película biográfica de Lupe Vélez, se enfrenta a demanda por derechos de autor

Con un carácter fuerte y esencia tenaz, aunado a un talento que la orilló a convertirse en la primera mujer actriz mexicana en Hollywood, María Guadalupe Villalobos Vélez (1908-1944), mejor conocida como Lupe Vélez, fue un parteaguas en el plano artístico mexicano a nivel internacional.

Si bien, usualmente se le recuerda por los romances que sostuvo con artistas de prestigio, no fue sino su carácter y capacidad actoral lo que deslumbró al gremio teatral y cinematográfico, en relación con la resiliencia durante su trayectoria artística como mujer, tras resistir situaciones en un contexto de su época.

Así, la biografía de la primera actriz mexicana en Hollywood se torna interesante para el ojo público; como sucedió hace unos meses en San Luis Potosí, cuando la productora Mil-Nubes, bajo la dirección y producción de Roberto Fiesco, decidió rodar una película biográfica sobre Lupe Vélez, con la interpretación de Itatí Cantoral.

No obstante, la familia directa de la afamada artista reside en La Paz, Baja California Sur, no en San Luis Potosí, a pesar de que su nacimiento se dio en dicho lugar. Arturo Olachea Villalobos, quien es nieto de Emigdio Villalobos Vélez, hermano de Lupe Vélez, comenta que no existe un permiso por parte de la producción en San Luis Potosí acerca de los derechos de autor para la producción y el rodaje de la película biográfica:

En ese sentido, ya existe un procedimiento jurídico, en contra de Mil-Nubes, Roberto Fiesco (demanda por la vía civil, se están reuniendo los elementos suficientes para proceder penalmente en sus contras, para exigir una reparación del daño) e Itatí Cantoral (quien también tendrá un procedimiento jurídico vía civil), así como del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, tras autorizar la filmación. Se están reuniendo los elementos suficientes para proceder vía penal:

Arturo aclaró que tuvo comunicación con Roberto Fiesco en mayo del presente año, sin embargo, asegura que hicieron una investigación errónea, sobre la remembranza de la artista:

“El día 29 de mayo del presente año me comuniqué con él vía whatsapp, dándole a conocer lo que anteriormente les manifesté, de la familiaridad y representatividad que me otorgaron mis tíos y mi madre para este fin. Le hice saber que se comunicara con un servidor para encontrar coincidencias, a la cual él me contesta y me dice que ellos hicieron una investigación. Errónea, porque pues verdaderamente no, no encontró a los verdaderos familiares, y que se comunicaría muy pronto conmigo. Pues ese pronto jamás se realizó, del 29 de mayo hasta acá no hemos recibido ninguna llamada ni respuesta por parte del señor director Roberto Fiesco”.