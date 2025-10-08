“Lo que él pida”: Lupillo Rivera expone el íntimo gesto de Belinda en su nuevo libro

La publicación de su libro Tragos Amargos deLupillo Rivera ha generado una nueva ola de polémica . El cantante de música regional mexicana utiliza varios pasajes del texto para narrar episodios íntimos de su sonado romance con Belinda. En este volumen, Rivera ofrece su versión de una historia que, según él, siempre se contó desde fuera. La publicación de los detalles sobre esta relación discreta, con gran difusión desde la Ciudad de México.

El comienzo de la intensa conexión

El vínculo entre ambos artistas surgió mientras participaban en un exitoso programa de televisión, narrado por Lupillo Rivera en el capítulo veinticinco del libro. Rivera rememora la primera impresión de la cantante: “Muy guapa, vestida con un blue jean, una chamarra blanca plateada y un peinado espectacular”. El intérprete notó desde el inicio una intensidad en la relación, citando una ocasión en que ella “agarraba mi mano con fuerza y no la soltaba”. Esta intensidad inicial fue señalada por Rivera con una frase en inglés a su hermano Juan: “I’m gonna have trouble”.

Belinda prohíbe el servicio doméstico

Uno de los pasajes más comentados del libro Tragos Amargos detalla un episodio doméstico que se desarrolló en el domicilio de Belinda. Lupillo Rivera narra el momento en que una empleada doméstica le preguntó si deseaba algo para desayunar. La artista hispano-mexicana detuvo la conversación en seco y se dirigió a su personal.

Ella ordenó a la sirvienta: “Tienen estrictamente prohibido darle cualquier cosa a él”. Este gesto, de acuerdo con el cantante, fue un reflejo de la dinámica intensa y controlada que existía entre ambos.

Belinda le preguntó directamente a Lupillo: “¿Quieres algo, mi amor?”. El cantante, atónito, le respondió que quería un jugo, y ella le preguntó si también tenía hambre de unos huevitos. La artista se fue y regresó al rato con una comida completa que ella misma cocinó, certificando el gesto. El desayuno incluía:

Huevos a la mexicana

Un pedazo de pollo

Café

Tortillas

Fruta cortada

Jugo de naranja.

Al ser cuestionado posteriormente sobre el sazón de la cantante, Rivera afirmó en entrevista que cocinaba “Muy sabroso, muy rico”. A pesar de estos momentos de convivencia íntima, Lupillo Rivera concluyó que “con Belinda no había seguridad”. Según él, esto fue “el principio del fin de una bonita historia de amor de los dos”.

La publicación de Tragos Amargos ya despertó el interés del público, reavivando el sonado romance en el espectáculo mexicano. Incluso, la propia cantante ya reaccionó ante las revelaciones del libro de Lupillo Rivera. Belinda aseguró públicamente que ella no tenía una opinión sobre el tema porque no acostumbra a hablar de personas “irrelevantes”.