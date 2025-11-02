“La mujer que más he amado en la vida”: Lupillo Rivera se sincera sobre Belinda en entrevista revivida

Una entrevista del pasado que vuelve a ser viral

Ciudad de México.— Una antigua entrevista de Lupillo Rivera con el periodista Gustavo Adolfo Infante volvió a generar revuelo en redes sociales. La conversación, parte del programa El minuto que cambió mi destino, fue grabada hace algunos años, pero recobró relevancia por el tono íntimo y emocional con el que el cantante habló sobre su presunta relación con Belinda.

Ante la pregunta directa sobre si se había enamorado de ella, Lupillo respondió sin rodeos:

“Fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto.”

Tatuajes, recuerdos y una historia sin final claro

El llamado “Toro del Corrido” describió a Belinda como una mujer “bellísima” y aseguró que fuera de los reflectores es “aún más admirable”. Aunque no confirmó una relación formal, sostuvo que solo ellos saben “lo que realmente vivieron”, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones.

Uno de los momentos más comentados fue cuando habló del tatuaje del rostro de Belinda que lleva en el brazo. Lejos de arrepentirse, explicó que fue un reto personal y reafirmó su decisión de no borrarlo:

“Yo le di mi palabra de que nunca me lo iba a quitar, y por eso sigue ahí. No me interesa taparlo ni ponerme algo encima.”

También confesó que en algún momento imaginó un futuro junto a la intérprete de “Luz sin gravedad”:

“Hubiera sido una historia de amor muy hermosa,” dijo con una sonrisa nostálgica.

De las confesiones al conflicto legal

La historia entre ambos artistas ha tomado un giro legal. Tras la publicación del libro autobiográfico de Lupillo, Tragos amargos, en el que menciona episodios personales relacionados con Belinda, la cantante interpuso una orden de apercibimiento ante el Ministerio Público.

El documento, revelado recientemente en el programa De primera mano, prohíbe a Rivera ejercer cualquier conducta ofensiva o violenta hacia ella. La medida busca proteger la integridad psicológica de la artista mientras continúa la investigación.

Una historia que sigue generando interés

Entre declaraciones del pasado y nuevos conflictos legales, lo cierto es que las palabras de Lupillo Rivera reavivan una historia que sigue generando curiosidad y debate entre los seguidores de ambos artistas.

A pesar del tiempo y las diferencias, Belinda sigue ocupando un lugar especial en la vida del cantante, y su historia compartida continúa siendo tema de conversación pública.