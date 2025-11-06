Lupita Vázquez impulsa eliminación del fuero político en Baja California Sur
La diputada Lupita Vázquez Jacinto reafirmó su compromiso con la iniciativa que busca eliminar el fuero político en Baja California Sur, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y erradicar la impunidad entre los servidores públicos.
Durante una entrevista, la legisladora explicó que su propuesta fue presentada hace varios meses y actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, la cual tiene un plazo de 30 días para dictaminarla.
“Es una iniciativa que yo presenté ya hace algunos meses. Se mandó a comisiones, está en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. Está por dictaminarse, esperando que esta comisión lo haga lo más pronto posible. Tiene 30 días para hacerlo.”
Vázquez señaló que el avance de la iniciativa dependerá de la voluntad política dentro del Congreso local y llamó a los legisladores a actuar con responsabilidad y congruencia frente a una demanda ciudadana que —dijo— “ya no admite privilegios”.“Todo depende de un tema político y de voluntad. Los ciudadanos quieren transparencia, rendición de cuentas y no más impunidad.”
La diputada recordó que sostuvo cinco foros ciudadanos en los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, con amplia participación de la sociedad civil. Subrayó que dichos encuentros se realizaron sin recursos públicos, solo con apoyo de servidores voluntarios.
Finalmente, Vázquez hizo un llamado a las comisiones legislativas a dictaminar la iniciativa a la brevedad, al considerar que eliminar el fuero representaría un paso histórico hacia la transparencia institucional en Baja California Sur.
