Luto en el ciclismo: muere Jade Romero Peña, joven promesa del deporte mexicano

El ciclismo mexicano vive uno de sus momentos más dolorosos tras la confirmación del fallecimiento de Jade Romero Peña, destacada atleta juvenil de 14 años originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. La noticia fue difundida por el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, institución deportiva que lamentó profundamente la pérdida y expresó su apoyo a la familia de la joven atleta.

Romero Peña había sido recientemente integrada a la plantilla femenil Sub-17 del A.R. Monex, escuadra conocida por impulsar a talentos mexicanos hacia el alto rendimiento, entre ellos corredores con proyección internacional. Su ingreso al equipo representaba un importante paso en su formación deportiva y generó entusiasmo entre entrenadores y aficionados.

Aunque no se han proporcionado detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon su muerte, medios locales han reportado que perdió la vida en un accidente carretero cuando se dirigía a actividades relacionadas con su preparación. Las versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades o por la propia organización deportiva.

A lo largo de su breve trayectoria, Jade demostró una pasión y disciplina excepcionales, comenzando en el ciclismo desde los 9 años de edad y destacando en competencias estatales y nacionales, incluyendo su participación en las Olimpiadas Nacionales CONADE 2025, donde representó a Veracruz con resultados destacados.

En un emotivo mensaje publicado días antes de su fallecimiento, la joven celebró su integración al equipo A.R. Monex, describiendo la experiencia como “única y transformadora” y expresando su gratitud por el apoyo de quienes la acompañaron en su camino deportivo.

El A.R. Monex Pro Cycling Team anunció que, en señal de respeto y duelo, ha suspendido temporalmente sus actividades deportivas y está brindando apoyo emocional a sus atletas y personal. Además, adelantó que realizará un homenaje a la memoria de Jade Romero Peña cuando las condiciones lo permitan y los detalles se darán a conocer oportunamente.

La partida de Jade representa una pérdida significativa para el deporte mexicano y ha generado numerosas muestras de condolencia entre clubes, competidores y aficionados, quienes recuerdan a la joven como una atleta comprometida, llena de sueños y con un futuro prometedor que quedó trunco de manera prematura.

