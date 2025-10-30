Luto en la música: Hallan muerto a Tello Higuera Jr. tras secuestro en show en vivo

Eleuterio “Tello” Higuera Jr., vocalista principal de la agrupación Los Incomparables de Tijuana, fue hallado sin vida días después de haber sido privado de su libertad. Este lamentable asesinato ha conmocionado a sus seguidores y ha puesto de luto a toda la industria de la música regional mexicana.

Los familiares del músico habían reportado su desaparición tras el secuestro ocurrido mientras él daba una presentación junto a su grupo.

Secuestro a plena vista en Baja California

El secuestro del cantante Eleuterio “Tello” Higuera Jr. ocurrió el pasado 22 de octubre. Los hechos se desarrollaron en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California, durante la realización de un show musical en un evento familiar.

Testigos relataron que varios hombres armados irrumpieron en el lugar de la celebración. Estos sujetos sometieron a todos los integrantes de la banda Los Incomparables de Tijuana.

Aunque algunos miembros del grupo lograron escapar y resguardarse, el vocalista principal Tello Higuera Jr. fue llevado por los delincuentes.

Confirmación del asesinato y el hallazgo en Tijuana

Días después de su desaparición forzada, las autoridades informaron el 24 de octubre sobre el hallazgo del cuerpo del cantante. El cuerpo fue localizado en la zona conocida como La Gloria, al sur de Tijuana.

La agrupación Los Incomparables de Tijuana confirmó la noticia de su fallecimiento, expresando una “tristeza inmensurable” por la partida de su compañero. En un comunicado publicado en redes sociales, la banda destacó la pasión y el talento de Higuera Jr.

¿Quién era la víctima del regional mexicano?

Eleuterio Tello Higuera Acosta Jr. se desempeñaba como vocalista y acordeonista. Participaba en dos agrupaciones dedicadas al género regional mexicano: Los Incomparables de Tijuana y Los retoños de Tijuana.

El cantante era hijo de Tello Higuera, quien fue el fundador del grupo Los Incomparables de Tijuana. Además, Higuera Jr. era sobrino de Mario Quintero, el líder de la reconocida agrupación Los Tucanes de Tijuana.

Hasta el momento, las autoridades han informado que las investigaciones para esclarecer el asesinato de Higuera Jr. se encuentran en curso. Se espera que se brinde más información sobre los implicados en este crimen durante los siguientes días.