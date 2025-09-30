Luto en la TV: Muere Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La Rosa de Guadalupe’, a los 54 años

Fallece a sus 54 años de edad, actor y comediante mexicano Carlos Arau, con una amplia trayectoria en la televisión y el cine. Su deceso fue reportado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el martes 30 de septiembre de 2025.

El actor, que también incursionó como director, guionista y productor en México, habría muerto el pasado sábado 27 de septiembre. Hasta el momento de los reportes, no se han revelado las causas de muerte del actor.

LEE MÁS: ¿Quién mato a la reina? El misterio tras la muerte de la ex Miss Universo Tyra Spaulding

Es corfirmado el sensible fallecimiento

La ANDI emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde lamentó la partida de su “socio intérprete”. La institución extendió sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia.

La sobrina del actor, Tihui Arau, también artista visual y directora de producción, fue la primera familiar en hablar sobre el deceso. Ella confirmó que el velatorio se realizó en la Ciudad de México (CDMX). El actor fue despedido en la Funeraria J. García López, Sala 1, ubicada en Calle Gral. Prim 57.

El legado de Carlos Arau en la televisión mexicana

Carlos Arau mantuvo una carrera en la industria del entretenimiento que abarcó hasta 35 años de trayectoria. Sus trabajos más conocidos se encuentran en la televisión.

El actor participó en series populares como ‘La Rosa de Guadalupe’ y fue parte del elenco de la serie de comedia ‘Vecinos’. En Vecinos, interpretó el personaje de Hortensio en diez episodios entre 2005 y 2022.

Además, formó parte de producciones reconocidas de Eugenio Derbez, como La Familia P. Luche en 2002. Otros roles televisivos incluyeron al Dr. Torres en La Madrastra y al Dr. Amezcua en Eternamente amándonos. Su carrera actoral comenzó en la década de los 90 en México en producciones como Extraños caminos (1993), Mujeres insumisas, Julio y su ángel y Pedrita Durango.

Colegas y famosos manifiestan sus condolencias

Tras el fallecimiento, compañeros de carrera de Carlos Arau han manifestado su tristeza y enviado mensajes de pésame. El actor Lalo España, quien compartió créditos con Arau, escribió a través de sus redes sociales lamentando la pérdida.

LEE MÁS: Conoce quienes son los finalistas y como votar para la gran final de La Casa de Los Famosos 2025

“Q. E. P. D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia”. La actriz Maribel Guardia también se sumó a las personalidades que lamentaron la partida del actor mexicano. Tihui Arau pidió recordar al actor por su trayectoria e invitó al público a compartir buenas anécdotas sobre él.