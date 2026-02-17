Colchones de Lujo en Los Cabos: Luxury Mattresses by Super Colchones Inaugura Nueva Tienda

El descanso de alta gama llega a Baja California Sur. Luxury Mattresses by Super Colchones ha inaugurado oficialmente su primera sucursal en Los Cabos, ofreciendo una curaduría exclusiva de marcas internacionales diseñadas para elevar el bienestar y la calidad de vida de residentes y visitantes.

Ubicada estratégicamente en Plaza Paseo Los Arcos (Carretera Transpeninsular km 6.5, Col. Cabo Bello), esta nueva tienda se especializa en ofrecer soluciones de descanso que combinan artesanía, innovación y tecnología de vanguardia.

Marcas Premium para un Descanso de Clase Mundial

Durante el evento de apertura, Sheila Pérez Medina, Directora de Mercadotecnia y Comercial de Luxury Mattress, subrayó por qué Los Cabos es el destino ideal para este concepto:

“Inauguramos nuestra primera tienda de este tipo en Los Cabos porque es un destino donde las personas valoran el descanso como un pilar de la salud. Ofrecemos una selección de nuestras mejores marcas como Spring Air, Sealy y America, junto a firmas de alto impacto mundial como Stearns & Foster“.

Tecnología de la NASA y Confort Artesanal

La oferta de la tienda destaca por incluir marcas que lideran la industria global:

Stearns & Foster: Conocida por su fabricación artesanal y detalles de lujo.

Tempur-Pedic: Famosa por utilizar tecnología desarrollada originalmente por la NASA, adaptada para ofrecer un soporte único que reduce los puntos de presión.

Arturo Marín, Director Comercial de Tempur Sealy México, explicó que el propósito de la firma es mejorar el sueño a través de productos ” tecnológicos”, permitiendo que cada usuario encuentre el colchón ideal según su estilo de vida.

¿Por qué visitar Luxury Mattresses en Los Cabos?

Más que una tienda de colchones, el nuevo espacio ofrece una experiencia de compra premium que incluye:

Asesoría personalizada: Expertos en descanso para ayudarte a elegir según tu posición al dormir. Tecnología innovadora: Materiales que regulan la temperatura y mejoran la postura. Ubicación accesible: En el corazón del corredor turístico de Los Cabos.

