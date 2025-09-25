Detienen a 38 miembros de la Luz del Mundo con armas falsas en Michoacán

Un fuerte operativo de seguridad se llevó a cabo en Vista Hermosa, Michoacán, donde elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvieron a 38 integrantes de la guardia secreta “Jahzer” de la Luz del Mundo. Las autoridades informaron que el grupo realizaba prácticas tácticas en un supuesto campo de adiestramiento, portando equipo táctico y armas falsas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que entre los detenidos había un ciudadano norteamericano y que el aseguramiento incluyó una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, radios y un simulador de bomba casera.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos se encontraban en un campamento religioso que aseguraba preparar a sus miembros para proteger la fe durante un hipotético “Juicio Final”.

Este hecho ocurre en medio de la polémica que enfrenta la Luz del Mundo, luego de que su líder Naasón Joaquín García compareciera recientemente en la Corte de Distrito del sur de Nueva York, donde fue acusado de seis delitos federales, incluidos crimen organizado y tráfico sexual.

El líder religioso, quien cumple más de 16 años de prisión en California por abuso sexual de menores, se declaró no culpable durante la audiencia, a la que asistieron varios fieles de la Luz del Mundo.

El aseguramiento del campo de adiestramiento y la detención de los 38 hombres se suma a la creciente vigilancia que mantienen autoridades estatales y federales sobre actividades relacionadas con la Luz del Mundo en diferentes estados del país.