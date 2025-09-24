Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo se declara no culpable en Nueva York

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, compareció este martes ante la Corte de Distrito para el sur de Nueva York, donde fue acusado de seis delitos federales, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual. Durante la audiencia de lectura de cargos, el religioso se declaró no culpable.

La sesión, que se realizó en Manhattan y duró aproximadamente 15 minutos, contó con la presencia de varios miembros de La Luz del Mundo. El acusado, quien cumple más de 16 años de prisión en California por abuso sexual de menores, acudió esposado y vestido con uniforme color beige.

Las autoridades estadounidenses detallaron que el líder religioso utilizó su posición para facilitar abusos sexuales sistemáticos contra niños y mujeres de la congregación. La acusación también menciona la participación de su padre, fallecido en 2014, en estas prácticas.

El jurado investigador federal de Nueva York indicó que los delitos habrían ocurrido durante varias décadas e incluyeron la producción de imágenes y videos de abuso sexual infantil. El documento judicial hace referencia a 13 víctimas femeninas, todas menores de edad al momento de los hechos.

La Fiscalía también implicó a otros familiares de Naasón Joaquín García. Su madre y su sobrino fueron detenidos en Los Ángeles y Chicago, mientras que otras tres personas permanecen prófugas y se presume que podrían estar en México.

De acuerdo con los documentos judiciales, los señalamientos contra el líder de La Luz del Mundo abarcan además delitos financieros, relacionados con el presunto uso de recursos de la iglesia para facilitar estas conductas.

El tribunal programó la siguiente audiencia para el 15 de diciembre, en la que se definirán nuevos plazos procesales. La defensa adelantó que presentará recursos legales para intentar desestimar la acusación.