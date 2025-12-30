Luz del Vigía: espectáculo de drones y láser que iluminará la Playa El Médano

La Playa El Médano se llenará de luces y tecnología la noche del 31 de diciembre con el evento Luz del Vigía, organizado por la Asociación de Empresarios de Playa El Médano. Este año, la celebración será más espectacular y sostenible, utilizando drones y 25 proyectores de láser que iluminarán la bahía desde el Hotel Club Cascadas hasta el Hotel Hacienda.

Ángel Luna, director de la Asociación de Empresarios de Playa El Médano, explicó que Luz del Vigía nació como una alternativa a la pirotecnia tradicional, ofreciendo un espectáculo visual más amigable con el medio ambiente:

“Luz del Vigía es una propuesta de la Asociación de Empresarios de Playa El Médano para celebrar a gran escala el 31 de diciembre. Desde 2022, con la introducción de shows de drones para el Año Nuevo como alternativa a la pirotecnia. Los espectáculos se realizarán desde las 8:00 p.m. hasta la medianoche”, explicó Luna.

El evento, totalmente gratuito, se ha convertido en una tradición local que combina tecnología y creatividad, ofreciendo a residentes y turistas una experiencia única de Año Nuevo en Los Cabos. La combinación de drones y láser busca reemplazar los fuegos artificiales, generando un espectáculo más seguro, silencioso y respetuoso con el medio ambiente.

Luz del Vigía comenzará a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta la medianoche, iluminando la costa con un show impactante y sostenible, ideal para disfrutar en familia o con amigos mientras se recibe el Año Nuevo.

