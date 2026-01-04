Suspenden Liga Venezolana de Beisbol tras captura de Maduro; Serie del Caribe se muda a México

El deporte también se paraliza por la crisis

La crisis política en Venezuela golpeó de lleno al deporte.

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) decidió suspender de forma indefinida el Round Robin 2026, que debía comenzar este fin de semana.

La medida responde al ambiente de tensión que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y los ataques registrados en Caracas.

La prioridad: cuidar a jugadores y fanáticos

El presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, explicó que lo más importante es proteger a los peloteros y al público.

“Debemos esperar, pero aún no hay una suspensión definitiva. Hay que proteger a nuestros peloteros y fanáticos. Veremos también si nos alcanzan los días para terminar el torneo”, dijo en entrevistas con medios locales.

Equipos en pausa y silencio institucional

Los equipos que avanzaron a los playoffs —Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui— recibieron instrucciones para regresar a sus ciudades sede.

Por ahora, solo Navegantes del Magallanes se pronunció públicamente. El club compartió un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, mientras los demás guardan silencio.

Serie del Caribe se traslada a México

La suspensión genera dudas sobre el calendario regional.

Las ligas que forman parte de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) deben cerrar sus temporadas en enero para no afectar la preparación de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Ante el panorama venezolano, los organizadores decidieron trasladar la Serie del Caribe 2026 a México, con el objetivo de asegurar la continuidad del torneo más importante del beisbol caribeño.

Un símbolo cultural en riesgo

El beisbol, que representa una tradición en Venezuela, enfrenta ahora un futuro incierto.

La LVBP evalúa día a día si puede retomar las actividades. Sin embargo, Palmisano reconoció que será difícil continuar si la crisis se prolonga.