Lyn May critica a Peso Pluma por no saber cantar ni bailar

Después de varios meses de haber comenzado con las críticas hacia Peso Pluma, Lyn May volvió a arremeter contra el joven, argumentando que no sabe cantar ni bailar, y que además no es respetuoso con la prensa.

En un reciente encuentro con la prensa en el Teatro Fru Fru, la actriz no se contuvo y lanzó críticas hacia el intérprete de “Ella baila sola”, alegando que se ha vuelto arrogante y que no muestra respeto hacia sus colaboradores, incluyendo Eslabón Armado.

Lyn May expresó su frustración al no poder entender lo que Peso Pluma, cuyo nombre real es Jassan Emilio Kabande Laija, dice cuando habla o canta.

La vedette argumentó que Peso Pluma no interpreta canciones de su propia inspiración, sino que las hace por encargo, lo que ella considera como un problema en la industria musical.

Además, advirtió que si Peso Pluma no tiene cuidado con sus palabras y acciones tras las amenazas que ha recibido, podría enfrentar un destino similar al de Valentín Elizalde, quien fue asesinado en pleno apogeo de su carrera.

Lyn May también anunció sus planes de entrar en competencia con Peso Pluma como cantante de corridos, lanzando su canción “Todos nos morimos”.

En su consejo final, Lyn May instó a Peso Pluma a ser más humilde, a tratar con respeto a otros colegas, y mantener una buena relación con la prensa, advirtiéndole que su actitud podría afectar su carrera.