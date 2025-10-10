De barrendero en CDMX a Washington: Macario Martínez triunfa con el son jarocho en Tiny Desk

Macario Martínez hizo historia este viernes 10 de octubre al llevar sus raíces veracruzanas al escritorio más famoso de la música. El cantautor estrenó su esperado Tiny Desk Concert desde Washington, D.C., como parte de la celebración del Mes de la Latinidad en Estados Unidos. El artista, que cautivó las redes sociales hace un año con su éxito “Sueña lindo corazón”, ahora resuena en la plataforma de NPR Music.

La trayectoria de Martínez destaca por su autenticidad y resiliencia. A inicios de 2025, el joven vivía una realidad muy distinta mientras trabajaba como barrendero en las calles de la Ciudad de México (CDMX). Fue durante estas jornadas que él escribía las canciones inspiradas en su entorno y en sus sueños.

Su vida cambió radicalmente cuando un video suyo interpretando “Sueña lindo corazón” se volvió viral en redes sociales. Este suceso le abrió las puertas a festivales, colaboraciones y, finalmente, al codiciado Tiny Desk Concert. Hoy, su voz inspira a miles de jóvenes que buscan cumplir sus sueños, sin importar su origen.

Respuesta y legado en redes sociales

El concierto de Macario Martínez tuvo una duración exacta de 14 minutos y 17 segundos . En el íntimo formato, el músico se hizo acompañar por cuatro talentosos artistas, incluyendo a Jaxho, Perick Conde, Emmanuel Esquivel y Ernesto Anaya.

La presentación se caracterizó por la riqueza de la música tradicional mexicana.

Utilizaron la jarana veracruzana, la jarana mosquito, el piano y el zapateado, este último como percusión. La atmósfera lograda fue descrita como íntima, potente y emotiva.

El repertorio de la sesión incluyó su éxito “Sueña lindo corazón”, así como “Estrellas”, “Enhierbado” y “Azul”. Estos temas forman parte de su álbum debut, titulado Si mañana ya no estoy.

La sesión tuvo una respuesta positiva inmediata de los usuarios en línea. En sus primeras ocho horas de estreno, la participación de Macario ya había acumulado más de 27 mil visualizaciones.

Los comentarios destacaron la manera en que Martínez puso en alto la música de México al integrar instrumentos y estilos tradicionales. El músico veracruzano se une ahora a una prestigiosa lista de artistas mexicanos que han grabado para el formato, entre ellos Natalia Lafourcade, Lila Downs y Café Tacvba.