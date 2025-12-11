María Corina Machado llegó a Noruega en avión privado de una empresa mexicana

María Corina Machado llegó en las últimas horas a Oslo, Noruega, en el marco de la recepción de su Premio Nobel de la Paz tras una larga travesía desde Venezuela.

La opositora venezolana llegó a bordo de un avión privado con matrícula mexicana, tras una compleja travesía que incluyó un viaje marítimo inicial desde Venezuela y varias escalas aéreas. El arribo de Machado marca su reaparición pública después de más de un año en la clandestinidad, y se da en el contexto de su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz 2025.

De acuerdo con registros de plataformas de seguimiento de vuelos, la aeronave Embraer Legacy 600/650, con matrícula XA-FUF, despegó desde el Caribe y realizó una ruta que incluyó escalas técnicas en Estados Unidos antes de concluir su trayecto hacia el Aeropuerto de Oslo-Gardermoen. El jet, inscrito en México y operado por la firma JetVip Business Aviation, se ha convertido en un elemento central de la narrativa sobre la salida de Machado del cerco impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro.

La llegada de Machado a Noruega se produce después de semanas de especulaciones sobre si podría burlar la vigilancia del régimen venezolano para asistir a actividades vinculadas a su premio Nobel, un galardón otorgado por su labor en favor de los derechos humanos y la democracia. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio en Oslo, ya que la dirigente no pudo estar presente en la ceremonia oficial debido a las complicaciones de su salida de Venezuela.

Autoridades mexicanas, sin embargo, han negado que exista registro migratorio de Machado en el país, pese a que el avión con matrícula mexicana figura en las rutas de vuelo que la llevaron a Noruega. El Instituto Nacional de Migración señaló que no hay evidencia de que la líder opositora haya pisado territorio mexicano durante su traslado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la logística y los acuerdos internacionales detrás de la operación de vuelo que facilitó su viaje.

Una vez en Oslo, Machado fue recibida por simpatizantes y se presentó en actos públicos que subrayan su compromiso con la causa democrática venezolana y su intención de continuar su lucha desde el extranjero. Su llegada en esa aeronave mexicana ha generado un debate diplomático sobre la cooperación internacional y la protección de activistas en contextos de represión política, mientras la líder opositora enfatiza su esperanza de regresar a su país cuando las condiciones lo permitan.