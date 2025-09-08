¿Machete ha fallecido? Danny Trejo aclara rumores y asegura estar vivo

El aclamado actor Danny Trejo, reconocido por su icónico papel de Machete, ha tenido que salir al paso de los persistentes rumores sobre su supuesta muerte, confirmando a sus 81 años que se encuentra “muy vivo”.

Este fin de semana, la noticia falsa generó una ola de preocupación y alarma entre sus seguidores en redes sociales, quienes finalmente respiraron con alivio ante la desmentida directa del intérprete.

La confusión se desató a partir de una publicación en Instagram que mostraba una imagen en blanco y negro del actor junto a las fechas “1944-2025”, dando por hecho su deceso.

La situación se agravó considerablemente cuando John Leguizamo, actor con quien Trejo compartió pantalla en películas como The Infiltrator y El Filtrador, compartió la noticia falsa en su propio perfil con un mensaje de “RIP”, otorgando una credibilidad inicial al engaño y provocando su rápida viralización.

¿Cómo reaccionó Danny Trejo?

Ante la magnitud de la desinformación, el propio Danny Trejo utilizó sus plataformas digitales para calmar a la comunidad.

Su representante también confirmó al medio TMZ que el actor se encuentra en perfectas condiciones, ratificando la falsedad de la noticia. Los mensajes de alivio no se hicieron esperar, con comentarios como “¡Machete no muere!” y “Gracias a Dios, hermano. Te amamos”.

Un fenómeno recurrente

Este incidente marca la segunda vez que Danny Trejo es víctima de un rumor de fallecimiento; ya en 2016 tuvo que desmentir una noticia similar.

Su caso se suma a una creciente lista de celebridades, incluyendo a Yolanda Andrade, José Luis Perales y Eduardo Manzano, que han sido objetivo de noticias falsas en el entorno digital.

Estos episodios subrayan la importancia crucial de verificar la información antes de compartirla para evitar la desinformación y la alarma pública innecesaria.