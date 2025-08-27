Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 27 de Agosto, 2025
La Paz

La Paz convoca a macro limpieza de manglares en arroyo “El Cajoncito”

Este jueves 28 de agosto, el ayuntamiento de La Paz invita a la macro limpieza de manglares en arroyo El Cajoncito. Participa de 8:00 a 11:00 am
Tania Plateros
27 agosto, 2025
Macrolimpieza

FOTO: Ayuntamiento de La Paz

El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad y en coordinación con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en la macro limpieza de manglares en el arroyo “El Cajoncito”, programada para este jueves 28 de agosto, de 8:00 a 11:00 de la mañana.

La jornada busca reforzar el trabajo de organizaciones que, de manera constante, protegen los ecosistemas costeros de la capital, entre ellas Guardianas del Conchalito y Manglares del Manglito, colectivos que han hecho de la conservación una tarea comunitaria y ciudadana.

En entrevista, Lizette Rizo, directora de Medio Ambiente de La Paz, destacó que la actividad tiene como propósito restaurar el hábitat de los manglares, vitales para mitigar los efectos del cambio climático, preservar la biodiversidad y proteger las costas.

“Es crucial que todos contribuyamos a mantener libre de plásticos y residuos nuestra tierra y mar. La conservación es una tarea colectiva”, subrayó Rizo.

El punto de reunión será en los campos de softball, a un costado de la privada habitacional Marina Sur. Las autoridades recomendaron a los asistentes llevar agua en termo, calzado cómodo, sombrero o gorra, guantes y bloqueador solar, con el fin de garantizar una experiencia segura y cómoda.

