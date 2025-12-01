Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 1 de Diciembre, 2025
HomeBCSBCS habilita macrocentros de vacunación para reforzar el esquema universal
BCS

BCS habilita macrocentros de vacunación para reforzar el esquema universal

La secretaría de Salud indicó que esta jornada forma parte de una acción nacional que busca facilitar el acceso al esquema universal de vacunación
Brenda Ireri Yáñez
1 diciembre, 2025
0
13
vacunas

Gobierno de BCS

Con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Baja California Sur, en coordinación con el sector salud, habilitó este lunes cuatro macrocentros de inmunización para aplicar biológicos gratuitos, seguros y eficaces. La estrategia se dirige a personas adultas mayores, niñas y niños menores de cinco años, así como a población con comorbilidades.

La secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, indicó que esta jornada forma parte de una acción nacional que busca facilitar el acceso al esquema universal de vacunación, prevenir enfermedades graves y reducir riesgos de complicaciones.

Vacunas disponibles en los macrocentros de inmunización

En estos puntos se aplican vacunas contra:

  • neumococo

  • influenza

  • Covid-19 (Pfizer y Moderna)

  • sarampión

  • rubéola

  • parotiditis

  • tétanos

  • poliomielitis

  • rotavirus

  • meningitis, entre otras

Guluarte Castro invitó a madres, padres y tutores a llevar a sus hijas e hijos para completar los esquemas correspondientes.

Ubicación y horarios de atención

Los macrocentros de inmunización habilitados operaron en las siguientes sedes:

  • Bodega Aurrerá Lagunitas, Cabo San Lucas — hasta las 19:00 horas

  • City Club La Paz — hasta las 18:00 horas

  • Plaza Emiliano Zapata, Ciudad Constitución — hasta las 18:00 horas

  • Coppel Vista Hermosa, San José del Cabo — hasta las 13:00 horas

  • Plaza Benito Juárez, Santa Rosalía — hasta las 14:00 horas

  • Casa Ley, Santa Rosalía — hasta las 14:00 horas

Unidades médicas continúan aplicando vacunas

Aunque los macrocentros de inmunización operaron únicamente el 1 de diciembre, la secretaria destacó que todas las unidades médicas del estado continúan aplicando vacunas del esquema universal para iniciar o completar dosis contra enfermedades que pueden generar secuelas graves o permanentes.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California Sur
Articulo anterior

Se cumple un mes del asesinato de Carlos Manzo: hay nueve detenidos ...

Siguiente articulo

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada