BCS habilita macrocentros de vacunación para reforzar el esquema universal
Con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Baja California Sur, en coordinación con el sector salud, habilitó este lunes cuatro macrocentros de inmunización para aplicar biológicos gratuitos, seguros y eficaces. La estrategia se dirige a personas adultas mayores, niñas y niños menores de cinco años, así como a población con comorbilidades.
La secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, indicó que esta jornada forma parte de una acción nacional que busca facilitar el acceso al esquema universal de vacunación, prevenir enfermedades graves y reducir riesgos de complicaciones.
Vacunas disponibles en los macrocentros de inmunización
En estos puntos se aplican vacunas contra:
-
neumococo
-
influenza
-
Covid-19 (Pfizer y Moderna)
-
sarampión
-
rubéola
-
parotiditis
-
tétanos
-
poliomielitis
-
rotavirus
-
meningitis, entre otras
Guluarte Castro invitó a madres, padres y tutores a llevar a sus hijas e hijos para completar los esquemas correspondientes.
Ubicación y horarios de atención
Los macrocentros de inmunización habilitados operaron en las siguientes sedes:
-
Bodega Aurrerá Lagunitas, Cabo San Lucas — hasta las 19:00 horas
-
City Club La Paz — hasta las 18:00 horas
-
Plaza Emiliano Zapata, Ciudad Constitución — hasta las 18:00 horas
-
Coppel Vista Hermosa, San José del Cabo — hasta las 13:00 horas
-
Plaza Benito Juárez, Santa Rosalía — hasta las 14:00 horas
-
Casa Ley, Santa Rosalía — hasta las 14:00 horas
Unidades médicas continúan aplicando vacunas
Aunque los macrocentros de inmunización operaron únicamente el 1 de diciembre, la secretaria destacó que todas las unidades médicas del estado continúan aplicando vacunas del esquema universal para iniciar o completar dosis contra enfermedades que pueden generar secuelas graves o permanentes.
