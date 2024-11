Macron felicita a Trump y se dice dispuesto a trabajar con él “con respeto y ambición”

El mandatario francés, Emmanuel Macron, felicitó este miércoles al “presidente Donald Trump”, afirmando que está dispuesto a trabajar con el candidato en cabeza en las elecciones estadounidenses “con respeto y ambición”.

“Con sus convicciones y con las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad”, agregó el jefe de Estado francés en la red social X, quien ya coincidió con Trump en el poder durante su primer mandato.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024