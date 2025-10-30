Emmanuel Macron visitará México el 7 de noviembre, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre, en la cual estará acompañado de empresarios de ese país.

La visita que había sido programada desde septiembre y tuvo que posponerse, tiene el propósito de poner sobre la mesa la relación bilateral entre ambos países con temas sobre inversión privada, patrimonio cultural y diplomacia activa.

Sheinbaum adelantó que, un punto importante de la visita del Jefe de Estado europeo tiene que ver con la repatriación de códices prehispánicos que se encuentran en Francia. Sin ahondar en qué documentos históricos se trata, se presume podría tratarse del códice Borbónico, el cual fue señalado en entrevista por el Diputado de la Asamblea Nacional de Francia, Éric Coquerel, a principios de año, haciendo alusión a que debe ser devuelto a México.

La agenda entre Sheinbaum y Macron no ha sido revelada, pero se advierte que la visita será breve. Analistas políticos señalan que, la visita de Emmanuel Macron a México en noviembre se presenta como un momento clave para México, pues consolida un movimiento hacia la diversificación de aliados del país, en un contexto global donde adquirir socios sólidos se vuelve cada vez más importante.