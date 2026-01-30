MacStore Ánima Village abre sus puertas en Cabo San Lucas con lo último de Apple y atractivas promociones

MacStore Ánima Village se consolida como un nuevo punto de referencia para los amantes de la tecnología en Cabo San Lucas, al ofrecer toda la línea de productos Apple, atención especializada y promociones exclusivas por apertura.

En esta nueva sucursal, los clientes pueden encontrar los modelos más recientes de Apple, como el iPhone 17, iPhone 17 Pro y Pro Max, iPad Pro M5, MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5, Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3, así como los nuevos AirPods Pro 3. La tienda también cuenta con una amplia gama de iPhone 16e, iPad, Mac, AirPods y Apple Watch.

Además del portafolio Apple, MacStore Ánima Village ofrece bocinas y audífonos de marcas premium como Bose, Beats, Marshall, Harman Kardon y Sonos, así como una gran variedad de accesorios, entre ellos fundas, micas, cables, adaptadores, backpacks y gadgets.

Como parte de su apertura, la tienda maneja promociones especiales, entre las que destacan 10% de descuento en iPad y Mac, así como hasta 20% de descuento en accesorios seleccionados, incluidos cases, correas para Apple Watch y artículos esenciales.

En el apartado de facilidades de pago, MacStore Ánima Village ofrece hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, gracias a convenios con la mayoría de las instituciones bancarias.

“Contamos con hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes y convenios con gran parte de los bancos para que los clientes puedan realizar sus compras con mayor comodidad”, señaló Moisés Malta, asesor de la tienda.

La experiencia se complementa con soporte técnico especializado, atención personalizada por asesores certificados en Apple, servicios de reparación y beneficios adicionales a través de AppleCare, garantizando respaldo y confianza para los usuarios.

Por su parte, Jennifer, asesora de MacStore Ánima Village, destacó que los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan sistemas avanzados de triple cámara y cámara dual, disponibles en colores naranja, azul y plata, además de las promociones vigentes por apertura.

MacStore Ánima Village abre de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas, invitando a residentes y visitantes a vivir la mejor experiencia Apple en Cabo San Lucas.

