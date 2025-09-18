Madonna confirma su regreso a la pista de baile con álbum dance en 2026

Madonna confirmó que lanzará un nuevo álbum de estudio en 2026, su primer proyecto musical desde Madame X (2019). La noticia marca su regreso a Warner Records, el sello con el que alcanzó la fama mundial.

La Reina del Pop trabajó con Warner de 1982 a 2007, etapa en la que lanzó discos icónicos como Like a Virgin y Ray of Light. Después de un contrato multimillonario con Live Nation y varios álbumes con Interscope, firmó en 2021 un acuerdo global que incluía la reedición de 17 discos y el lanzamiento de nueva música.

En su publicación en redes, Madonna escribió:

“Almost 2 decades later – And it feels like home with Warner Records! Back to music, back to the Dance Floor, back to where it all began!”

Álbum con sonido dance

El nuevo proyecto será producido por Stuart Price, colaborador de la artista en Confessions on a Dance Floor (2005), considerado uno de los discos de música dance más exitosos de su carrera. Se espera que el álbum explore nuevamente ritmos electrónicos, disco y club, en lo que muchos fans ya llaman COADF – Parte 2.

La confirmación llega después del éxito de su gira mundial The Celebration Tour, en la que conmemoró 40 años de trayectoria. Para los seguidores, el anuncio representa un regreso a la esencia dance de Madonna, y promete un evento musical global cuando llegue a plataformas en 2026.

