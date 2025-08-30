Madre abandona a recién nacido en templo de San Pedro Sacatepéquez y deja desgarradora carta

Con solo dos días de nacido, en completo abandono y con una desgarradora carta junto a él, fue localizado este viernes al interior de un templo, un menor de edad identificado como Ángel Emiliano.

Según dejó escrito la madre, el menor apenas nació el pasado 27 de agosto y este fin de semana decidió dejarlo interior de la parroquia de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, ya que no tenía en donde dejarlo.

Junto al menor se halló una nota manuscrita con un mensaje conmovedor y desgarrador: “Por favor, no tengo donde dejarlo para que tenga un lugar donde descansar en paz. Ángel Emiliano, nacido el 27 de agosto (hace 2 días)”. Este escrito evidencia la compleja situación que pudo haber llevado al abandono del pequeño.

Testigos oculares señalaron a las autoridades que, momentos antes del descubrimiento, una mujer había ingresado a la iglesia y posteriormente salió de manera apresurada.

Tras el rescate del menor por parte de los Bomberos Voluntarios, llegó una noticia aún más desgarradora: las autoridades locales confirmaron que el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos e identificar a la persona o personas responsables del abandono del pequeño Ángel Emiliano.

Este caso ha generado un profundo impacto y consternación entre los feligreses y la comunidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, ya que además, se suma a otro hecho ocurrido el mismo día en Guatemala, donde se reportó el robo de un recién nacido en un hospital. Ambos hechos aumentan la preocupación sobre la seguridad y el bienestar de los infantes en Guatemala.