Madre deja abandonados a sus hijos en Ciudad Constitución

Una mujer dejó solos por más de dos horas a sus dos hijos, de 11 y 1 año de edad, en la sucursal de Bodega Aurrerá en Ciudad Constitución. El caso ha causado indignación social y podría derivar en un proceso penal por abandono de menores.

De acuerdo con la publicación en redes sociales de Noticias Constitución, testigos reportaron que los menores permanecieron sin compañía dentro de la tienda por un lapso superior a dos horas en Bodega Aurrera en Ciudad Constitución . La situación despertó la preocupación de clientes y trabajadores, quienes dieron aviso a las autoridades.

Posibles consecuencias legales

Según los artículos 335 al 343 del Código Penal Federal, el abandono de menores constituye un delito. El artículo 336 establece sanciones de uno a cinco años de prisión, además de multas y la posible pérdida de derechos de familia.

Asimismo, el artículo 337 señala que este delito se persigue de oficio, lo que significa que no es necesaria una denuncia para que las autoridades actúen. Incluso se puede designar un tutor especial para resguardar los derechos de los niños.

LEE MÁS: Autoridades de salud refuerzan medidas contra el dengue en Baja California Sur

Impacto social y humano

El incidente no solo abre la puerta a un procedimiento legal, sino que también refleja un problema social de gran sensibilidad: la vulnerabilidad de los menores ante situaciones de abandono. Especialistas advierten que experiencias de este tipo, incluso si son breves, pueden afectar el bienestar emocional y psicológico de los niños.

El caso ocurrido en Ciudad Constitución pone en evidencia la importancia de reforzar los mecanismos de protección a la infancia y la necesidad de contar con redes comunitarias y familiares que impidan que hechos como este se repitan.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO