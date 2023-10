Madre de Alí Suárez lidera marcha en Los Cabos, exige justicia por el feminicidio

Un mes después del trágico feminicidio de la doctora Alí Suárez en Los Cabos, la comunidad se unió en una marcha conmovedora en busca de justicia. El martes 17 de octubre, después de las 6:00 de la tarde, amigos, conocidos y colectivas feministas se congregaron en San José del Cabo en la emblemática Glorieta de Fonatur, vistiendo camisetas blancas con el nombre de Alí Suárez, globos blancos y veladoras. Unidos, en un clamor unánime, exigieron que se haga justicia por el doloroso feminicidio que sacudió al municipio en septiembre.

Martín “N” enfrenta vinculación por el feminicidio de la doctora Alí

La marcha siguió un recorrido por las calles de San José del Cabo, culminando en frente del palacio municipal. Allí, en un gesto de presión ante las autoridades, se colocaron pancartas y veladoras. La madre de Alí Suárez, la señora Verónica, alzó la voz y habló con emoción ante los medios de comunicación, clamando por justicia y expresando el deseo de que el homicida rinda cuentas por su terrible acto. Esta manifestación y las palabras de la madre de la víctima fueron un recordatorio poderoso de que la sociedad no tolerará la impunidad en casos tan trágicos como el de Alí Suárez.

“Mi hija no era un número más ni una estadística. No podemos permitir que sigan más muertes por feminicidio y desaparecidas, ni una más por favor. Pienso en mi hija, en lo que debió haber sufrido en sus últimos momentos frente a ese animal y no puedo comprender tanta maldad en una persona hacia un ser indefenso”, expresó la Sra. Verónica Reyes, mamá de la médico Alí Suárez.