Fallece Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada

Este lunes 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, titular del gobierno de Ciudad de México. El anuncio oficial fue difundido por las cuentas institucionales de la administración capitalina, que expresaron su más sentido pésame a Brugada y a toda su familia en este momento de pérdida.

Margarita Molina Ríos era reconocida por su papel en la vida personal de Clara Brugada, siendo figura clave en su formación y trayectoria. La noticia ha generado conmoción en círculos políticos y sociales, donde se manifestó solidaridad hacia la jefa de Gobierno y su entorno familiar.

Hasta ahora no se ha revelado oficialmente la causa del deceso de Margarita Molina Ríos. Durante este día la agenda pública de Clara Brugada se vio interrumpida, en señal de respeto y duelo por la pérdida de su madre.

Figuras políticas extrenan sus condolencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó las condoclencias por el fallecimiento de Margarita Molinos, a través de X compartió: “Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos.”

Lee más: Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional para revisar perspectivas económicas

El fallecimiento de la señora Molina Ríos recuerda la dimensión humana detrás de las figuras públicas: detrás de la jefa de Gobierno hay una pérdida familiar profunda, que trasciende las labores institucionales. En este contexto, muchas de las voces de apoyo han reconocido la valentía y compromiso de Clara Brugada, al tiempo que expresan sus mejores deseos para que encuentre consuelo en su entorno cercano.

Miembros de la administración capitalina, alcaldes de la CDMX, así como el Congreso local externaron sus condolencias a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego del fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina Ríos.