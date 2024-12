Madre busca incansablemente a su hijo desaparecido en Guerrero Negro

Ángel de Jesús Navarrete Martínez, de 27 años, desapareció el pasado 6 de diciembre tras salir a una tienda en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé. El joven, quien había llegado desde Tijuana para visitar a su madre y celebrar su cumpleaños, no regresó a casa, lo que ha motivado una intensa búsqueda encabezada por su familia.

Beatriz Martínez, madre de Ángel, ha recorrido brechas y terrenos desérticos en la zona con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda. La mujer indicó que no ha descansado desde la desaparición, realizando recorridos en áreas rurales del municipio. Con voz quebrada y determinación en sus palabras, Beatriz expresó lo mucho que extraña a su hijo.

“Hijo yo te espero, hoy era mi cumpleaños y no pudimos estar juntos, todo lo habíamos planeado. Quiero un abrazo tuyo, yo te extraño demasiado, tu bebé te llora, tu bebé ya no quiere comer porque entró en una depresión. Te extrañamos hijo”, expresó Beatriz Martínez.

La última vez que fue visto, Ángel vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra North Pole y zapatos tipo bota café. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur emitió una cédula de búsqueda el mismo día de su desaparición.

Por su parte Heidi Antelo, pareja de Ángel, relató que para ella y su familia ha sido un proceso muy difícil. Puntualizó que lo que más desea es poder regresar junto a su pareja de vuelta a Tijuana.

“Yo solamente quiero que regrese, no queremos problemas con nadie, únicamente que nos lo regresen para podernos irnos a nuestra casa y regresar a Tijuana porque no somos de aquí, no somos de Guerrero Negro, únicamente veníamos por el trabajo y por cuestiones del cumpleaños de mi suegra es lo único”, comentó Heidi Antelo.