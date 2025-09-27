Detienen a madre y el cirujano de Paloma Nicole en Durango

La Fiscalía General de Justicia de Durango confirmó la detención de la madre de Paloma Nicole y de su padrastro, el doctor y cirujano plástico Víctor Manuel N, señalados como presuntos responsables de la muerte de la adolescente de 14 años tras una cirugía estética.

La aprehensión se llevó a cabo después de que el padre biológico de Nicole presentó una denuncia formal, argumentando que la intervención quirúrgica se realizó sin su consentimiento. Con base en la denuncia, un juez emitió órdenes de captura contra Paloma N y Víctor Manuel N.

De acuerdo con las investigaciones, la madre y el cirujano plástico enfrentan cargos por falsificación de documentos, usurpación de profesión, omisión de cuidados y encubrimiento. La Fiscalía General de Justicia de Durango indicó que podría sumarse el delito de homicidio culposo si los resultados de los estudios forenses así lo determinan.

El procedimiento quirúrgico se realizó el 12 de septiembre en una clínica privada ubicada en el centro de Durango. Según la investigación, el doctor Víctor Manuel N fue quien llevó a cabo la operación.

Posterior a la cirugía estética, Paloma Nicole presentó complicaciones médicas que se prolongaron por varios días. La menor falleció el 20 de septiembre.

Las autoridades reportaron que existió un intento de alterar documentos oficiales, incluyendo el acta de defunción, en la que se asentó una causa de muerte distinta a la real.

El caso ha generado repercusión en medios nacionales y abrió el debate sobre la necesidad de mayor regulación de clínicas donde se realizan intervenciones estéticas.

La Fiscalía General de Justicia de Durango mantiene abierta la carpeta de investigación y se espera que en los próximos días se determine la situación jurídica de Paloma N y de Víctor Manuel N.

El cuerpo de Paloma Nicole permanece bajo resguardo para la realización de estudios complementarios que confirmen las causas de su fallecimiento y fortalezcan la carpeta de investigación.