Polémica por ‘Madre Cuervo’: la acusan de lucir irreconocible por presunto abuso de filtros

La creadora de contenido conocida como ‘Madre Cuervo’ volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras participar en una entrevista donde, según miles de usuarios, lucía drásticamente diferente a como suele mostrarse en sus redes. La polémica arrancó cuando el fragmento comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, desatando comentarios que señalaban un presunto abuso de filtros, retoques y edición.

Los internautas destacaron que la diferencia era tan marcada que muchos no la reconocieron de inmediato. Entre los comentarios más recurrentes se leyó la frase: “Supe que era ella por la voz”, expresión que se viralizó como reflejo de la sorpresa generada por su imagen en pantalla. Otros mencionaron que su apariencia parecía “otra persona” y que la brecha entre su contenido en redes y su presencia en la entrevista era “impactante”.

La controversia reavivó un debate constante en la cultura digital: el uso de filtros, la construcción de estéticas irreales y la presión que sienten muchos creadores de contenido por mantener una imagen “perfecta” ante su audiencia. Expertos en comunicación señalan que este fenómeno, cada vez más común, influye en la percepción social de la belleza, afecta la autoestima de los usuarios y fomenta expectativas poco realistas.

Hasta el momento, ‘Madre Cuervo’ no ha emitido una postura oficial respecto a las críticas, aunque seguidores cercanos han pedido respeto y han recordado que cada influencer tiene derecho a modificar su imagen como desee. Aun así, la discusión continúa alimentándose con comparaciones, capturas de pantalla y análisis del antes y después que circulan en redes.

La situación también ha provocado que usuarios reflexionen sobre la responsabilidad de las figuras públicas, especialmente quienes tienen una amplia audiencia juvenil. Algunos exigen mayor transparencia y otras medidas que permitan distinguir entre contenido auténtico y contenido alterado, mientras que otros defienden el derecho a la edición como parte del ecosistema digital.