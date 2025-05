Madre de Isaac del Toro conmovida ante desempeño del ciclista en Giro de Italia (Video)

El ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, protagonizó una escena conmovedora durante la etapa 13 del Giro de Italia, donde mantiene la Maglia Rosa, distintiva del líder de la competencia. En uno de los podios recientes, su madre no pudo contener las lágrimas ante el logro de su hijo, quien con solo 21 años lidera una de las carreras más importantes del ciclismo mundial.

Extending his lead in pink with his mother Dora watching on 🥹🫂 #GirodItalia

El Torito, @ISAACDELTOROx1, is enjoying the longest spell in the Maglia Rosa by any 21-year-old since Giuseppe Saronni in 1979 🐂🩷 #WeAreUAE pic.twitter.com/4rlN1ewugn

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 23, 2025