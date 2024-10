Madre de familia pide ayuda para tratamiento contra el cáncer

Dulce, una mujer de 38 años y madre de dos pequeños, compartió su historia de lucha tras ser diagnosticada con un cáncer agresivo en el conducto biliar, que ha hecho metástasis en su hígado, para solicitar el apoyo en redes sociales con donativos. De acuerdo a su testimonio la noticia del diagnóstico transformó su vida y sus prioridades.

“Cuando me dio la noticia yo no podía ni respirar. Lo único que se me vino a la mente fueron mis niños tan chicos es lo único que pensé que no puedo dejarlos todavía, no puedo, están muy chiquitos y depende todavía mucho de mí y yo quiero verlos crecer. Ese es mi mayor deseo, verlos crecer y estar con ellos”, relató.