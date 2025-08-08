Madre de Fernando, niño secuestrado y asesinado, exige justicia en Edomex

Este jueves, la Madre de Fernando, niño de cinco años que fue secuestrado y posteriormente asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, se pronunció para exigir justicia y que los responsables paguen por el crimen. Según su testimonio, la tragedia ocurrió debido a una deuda de mil pesos que familiares no pudieron cubrir.

En un breve video difundido por medios nacionales, la Madre de Fernando afirmó que su único deseo es obtener justicia para su hijo y que se castigue a quienes cometieron el crimen. Este jueves también se confirmó la detención de tres personas, presuntamente implicadas en la desaparición y muerte del menor.

El cuerpo del Niño asesinado fue hallado en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, Edomex. La madre relató que el secuestro ocurrió cuando individuos conocidos de la familia llegaron a su domicilio para exigir el pago de una deuda de mil pesos.

Al no contar con el dinero, los agresores se llevaron al niño con la promesa de devolverlo una vez saldada la cantidad. Después de varios días sin noticias, la Madre de Fernando presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía del Estado de México el pasado 4 de agosto.

Ese mismo día, agentes de la policía municipal inspeccionaron la vecindad señalada, donde un fuerte olor fétido los guió hacia una habitación. Allí realizaron el hallazgo devastador: el cuerpo de Fernando estaba dentro de bolsas de plástico en avanzado estado de descomposición.

Actualmente, los tres detenidos han sido trasladados al penal de Neza Bordo para enfrentar cargos relacionados con la desaparición y asesinato del menor. La Madre de Fernando mantiene firme su exigencia de que se haga justicia y que estos hechos no queden impunes en el Edomex.

